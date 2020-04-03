إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

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الطيب حسين

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رفض طبيب سعودي العودة إلى بلاده، واختار العمل في مستشفى متخصص في علاج حالات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، حيث يتفشى الفيروس القاتل.

وذكرت وكالة أنباء "نوفا" الإيطالية، أن الطبيب السعودي ناصر العبدولي، يعمل في "الخطوط الأمامية للمستشفى المخصص لحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في لودي بلومبارديا".

وأفادت الوكالة الإيطالية بأن العبدولي رفض "الانضمام إلى خطة الإعادة إلى الوطن التي نظمتها سفارة بلاده لدى إيطاليا، بعد تفشي انتشار فيروس كورونا، حيث قرر البقاء في لومبارديا، ومساعدة المنظومة الصحية الوطنية الإيطالية".

وقال الطبيب السعودي في تصريح للوكالة: "أعيش في بافيا حيث تخرجت في مارس من العام الماضي من كلية الطب والجراحة".

وتابع العبدولي يروي علاقته بإيطاليا قائلا: "كنت أبحث عن كورس لمدة عام في مستشفى جامعي خلال الأشهر القليلة الماضية لتعميق معرفتي الطبية، ولكن لسوء الحظ مع بداية انتشار الفيروس في شمال إيطاليا أخبرني المشرف بأنهم قاموا بتأجيل البرنامج".

وبشأن بقائه في إيطاليا بعد انتشار العدوى، قال الطبيب السعودي: "كانت السفارة السعودية في روما في هذا الوقت تستعد لإعادة مواطنيها، لذلك اتصلوا بي وعرضوا علي العودة إلى الوطن، لكنني رفضت".

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