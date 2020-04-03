  • الجمعة 03 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر04:30 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

ارشيفية

إيطاليا.. طبيب سعودي يواجه كورنا فى الخطوط الأمامية

كورونا

هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

ارشيفية

إقامة صلاة الجمعة فى هذه الدولة رغم تفشي "كورونا"

ارشيفية

إيران.. تحذيرات من تفشي "كورونا" بسبب مدمنى المخدرات

ارشيفية

كورونا.. بريطانيا تسجل نحو 700 وفاة فى يوم واحد

محمود عباس

تمديد حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة 30 يومًا

المملكة العربية السعودية

تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

صلاح

"ميدو" يصدم ليفربول بشأن محمد صلاح

المغامسي

المغامسي: عطاءات الملك سلمان أضاءت السماء

تمديد حالة الطوارئ فى فلسطين لمدة 30 يومًا

عرب وعالم

محمود عباس
محمود عباس
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الرئيس الفلسطيني يمدد "طوارئ كورونا" لـ30 يوما

#

"أبومازن" يعلن حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية

#

في فلسطين.. إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب "كورونا"

#

حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الجمعة، قرارا رئاسيا بتمديد حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما، لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وبناء على القرار، تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمجابهة المخاطر الناتجة عن تفشي الوباء، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بلدة بيتونيا بغرب مدينة رام الله، مساء الخميس، ما يرفع إجمالي الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 161 إصابة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» تناول الجريب فروت بهذه الطريقة يؤدي للوفاة
» إندونيسيا تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا
» رقم صادم لإصابات "كورونا" يعلن عنه رئيس الخدمات الطبية في إستراليا
» 293 شخصا و13 رضيعا باللحجر الصحي في مرسي علم
» مفاجأة بنعش مومياء مصرية عمرها 3 آلاف عام
» "العربية الحدث" تُطفيء أنوارها بعد وصول إصابات كورونا لمليون
» «ميركل» تعود إلى عملها بعد انتهاء الحجر الصحي
» الزمالك ينفى شائعات الاستغناء عن اللاعبين
» تصريحات صادمة لوزير الصحة البريطاني عن ذروة تفشي "كورونا"
» "خليك في البيت لحماية الحياة".. شعار جوجل اليوم
» إصابة " علي لاريجاني" رئيس البرلمان الإيراني بـ"كورونا"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية