هولندا تسجل 148 وفاة بسبب "كورونا" اليوم

أعلنت السلطات الصحية الهولندية اليوم الجمعة عن تسجيل 148 وفاة و1026 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأكد المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة (RIVM) في تقريره اليومي بشأن وضع تفشي كورونا أن حصيلة ضحايا الفيروس في البلاد بلغت بهذه الوفيات الجديدة 1487 شخصا، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد عتبة الـ15 ألفا ووصل إلى 15723 حالة .

وخضع أكثر من 75.4 ألف شخص في هولندا لفحص كورونا، ما يتجاوز بنحو 5.3 ألفا معدلات يوم أمس .