إيران.. تحذيرات من تفشي "كورونا" بسبب مدمنى المخدرات

03 أبريل 2020 - 03:55 م

حذرت بلدية العاصمة الإيرانية طهران، من انتشار فيروس كورونا بواسطة أحد عشر ألف مدمن على المخدرات يتنقلون في شوارع العاصمة، بعد إغلاق مراكز إيواء المدمنين .

وقالت زهراء نجاد بهرام، عضو الهيئة الرئاسية في بلدية طهران إنه بعد إغلاق مراكز إيواء المدمنين خشية من تفشي فيروس كورونا بينهم، بات هناك نحو 11 ألف مدمن يجولون الشوارع ويتجمعون في ساحة شوش بجنوب العاصمة طهران .

وأضافت نجاد بهرام أن بلدية طهران طلبت رسميا من لجنة مكافحة المخدرات ولجنة مكافحة كورونا ورئيس مجلس تأمين العاصمة، العمل بجد على جمع المدمنين السائبين في الشوارع، مضيفة أن العديد منهم منبوذون من قبل أسرهم ولا يمتلكون مأوى، واصفة إياهم بأنهم مراكز متنقلة لنشر فيروس كورونا.

وتأتي هذه التحذيرات بعد نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مدمنون يتجمعون في شارع قرب ساحة شوش بجنوب العاصمة، يشتهر بأنه مركز لبيع وتعاطي المخدرات.

من جانبه انتقد مالك حسيني، مدير مؤسسة الرفاهية والخدمات الاجتماعية في بلدية طهران، إغلاق مراكز إيواء المدمنين على المخدرات، وقال على تويتر إن ذلك أهدر جهود الشرطة لسنوات في مكافحة المخدرات في العاصمة.

هذا ولا تتوفر إحصاءات رسمية واضحة لأعداد المدمنين على المخدرات في إيران، لكن يعتقد أن العدد يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين مدمن.