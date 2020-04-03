«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للمصريين قبل قليل، بمناسبة يوم اليتيم، حيث طالب الجميع بأن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها .

وجاء على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر قوله:"نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم ، الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة ، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم ، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها " .