«السيسي» يوجه رسالة للمصريين في «يوم اليتيم»

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة للمصريين قبل قليل، بمناسبة يوم اليتيم، حيث طالب الجميع بأن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها .

 وجاء على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر قوله:"نحتفل اليوم جميعا مع أبنائنا وبناتنا بيوم اليتيم ، الذى يعد يوم الرحمة والألفة والطمأنينة ، وإن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم ، وأدعو الجميع أن يشاركوا أطفالنا الإهتمام والرعاية ، لأنهم أمل مصر ومستقبلها " .


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