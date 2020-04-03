عابد: شكر "الصحة العالمية" لـ السيسي شهادة تقدير دولية

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اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن توجيه مدير الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وإشادته بالتزام الرئيس القوى بالتصدى لفيروس كورونا القاتل من الانتشار وتأكيده أن الرئيس السيسى قام بعمل عظيم حينما أكد على ضمان حصول المتضررين على دعم واسع النطاق جراء الفيروس، بمثابة شهادة تقدير دولية فى حق الدولة المصرية فى المواجهة مع فيروس كورونا

وقال عابد فى بيان له اصدره اليوم أن "أدهانوم" أشاد ايضا بتوقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعلانًا بتكفل صندوق تحيا مصر بنفقات الحجر الصحي للمصريين الذين تم إجلاؤهم من الخارج بسبب فيروس كورونا الجديد مؤكدا ان هذا دليل حقيقى على حرص مؤسسة الرئاسة بمصر على تحقيق الامن الصحى للمصريين

ووجه النائب علاء عابد تحية قلبية لجميع العاملين فى المنظومة الصحية المصرية مؤكدًا أنهم يستحقون لقب جيش مصر الأبيض الذى أطلقه الشعب المصرى عليهم مؤكدًا أنهم كانوا على مستوى المسئولية وتعاملوا باحترافية ومهنية رفيعة المستوى فى مواجهة فيروس كورونا للحد من سلبياته .

وناشد النائب علاء عابد الشعب المصرى العظيم مساندة الجهود الكبيرة والجبارة والقرارات والاجراءات والتدابير التى اتخذتها الدولة من خلال البقاء فى المنازل وعدم النزول الا للضرورة القصوى باعتبار ذلك الأمر هو أفضل وأنجح المواجهات لهزيمة فيروس كورونا المستجد وعدم انتشاره مؤكداً أن مصر بقيادتها الحكيمة وبجهود الحكومة وجميع مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الجيش الأبيض قامت بدورها على أكمل وجه وباعتراف منظمة الصحة العالمية واصبحت الكرة الآن فى ملعب الشعب لتكلل هذه الاجراءات بالنجاح باذن الله للتخلص من فيروس كورونا .

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