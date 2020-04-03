الاتحاد الأوروبي يدعم مصر بـ 89 مليون يورو لمواجهة كورونا

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إصابة رئيس الاتحاد الدولي للتجديف بـ "كورونا"

غرد مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار أوليفر فارهيلى، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، متحدثًا عن مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية سامح شكرى.
وأشار هارفلى إلى توجيه ما يصل لـ89 مليون يورو من الأموال المتوقعة لمصر لمواجهة حالات الطوارئ بسبب الوباء ولدعم الاحتياجات الفورية لنظام الصحة العامة.
وفي وقت سابق قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اعتذاراً لإيطاليا على تأخر رد فعل الاتحاد بشأن تفشي وباء كورونا، وذلك في رسالة نشرتها الصحف الإيطالية بعنوان "أقدم لكم اعتذاراتي. نحن معكم".
وكتبت فون دير لاين في صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية: "اليوم أوروبا تتحرك وتقف إلى جانب إيطاليا. لكن الأمر لم يكن دائماً كذلك". والأسبوع الماضي لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى اتفاق على رد قوي على العواقب.

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