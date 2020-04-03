البنك الدولي يمول مصر بسبعة ملايين دولار لمحاربة انتشار كورونا

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البنك الدولي يقرض المغرب 300 مليون دولار

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، إتاحة 7.9 مليون دولار للحكومة المصرية لتمويل أنشطة الاستجابة الطارئة المتصلة بتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) المستجد، بعد تفعيل خطة حالات الطوارىء المحتملة التي أعلنها البنك، في 20 مارس الماضي، ومن خلال «مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر».
وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي، في بيان صحفي، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه: «يعكف البنك الدولي على نحو سريع على تدبير الموارد اللازمة لدعم أنشطة الاستجابة الطارئة وتنفيذ خطة وقائية في مصر لمواجهة تفشي فيروس كورونا».
وأوضحت «ويس» أن تفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ سيساند الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة الوقائية لمواجهة الجائحة، مشيرة إلى أن مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر يهدف إلى: (أ) تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية؛ (ب) تعزيز الطلب على الخدمات الصحية وخدمات تنظيم الأسرة؛ (ج) دعم جهود الوقاية من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي ومكافحته.

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