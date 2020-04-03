تعليق مثير من تركي آل شيخ على صورة أحمد فتحي

03 أبريل 2020 - 07:12 م

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، علي صورة تجمع احمد فتحي مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز.

ونشر تركي عبر صفحته الرسمية "فيس بوك "، قائلا: "الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه...".

وأصدر احمد فتحي بيانا بعدما اعلن رحيله رسميا عن النادي الاهلي ، وجاء كالاتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية أحب ان أنفي كل الشائعات الرائجة عن وجود خلافات بيني وبين ادارة النادي الاهلي العظيم، فلا داعي لنشر ادعاءات عارية عن الصحة حول علاقتي بهم أو وجود خلافات معهم. فلا يصح جملة وتفصيلا ان يكون هناك خلاف بيني انا كعاشق ولاعب للنادي الأهلي وإدارته التي لم تدخر جهدا في توفير كل السبل والظروف لإنهاء اي خلافات مزعومة وغير صحيحة.

فبعد أكثر من 12 عاما من العطاء داخل جدران بيتي النادي الأهلي محققًا إنجازات لم تكن لتتحقق لولا ارتداء شعار النادي الأهلي العظيم، فقد استخرت الله وأعتقد أن هذه هي اللحظة المناسبة لإسدال الستار و البحث عن تحد جديد في حياتي المهنية وتسليم الراية للجيل الجديد داخل النادي الأهلي الذي أتمنى له كل التوفيق و النجاح.

فهذه هي سنة الحياه، لقد اتخذت قرارًا لأكون صادقًا معكم هو أصعب قرار اتخذته في حياتي المهنية كلاعب كره قدم والتي استمرت اكثر من 20 عامًا لم ادخر جهدًا او نقطة عرق طوال هذه السنوات من أجل رفعة شأن نادينا الحبيب النادي الأهلي.

قرار يرفضه القلب بشدة ولكن العقل يحتم علينا اتخاذ مثل هذه القرارات وهكذا علمتنا الحياه كي نخرج مرفوعي الرأس من الباب الكبير ونحن في أوج عطائها كي لا نصبح عبئا على النادي أو الجماهير .

وكما قلت استخرت الله رافعًا الحرج عن مجلس إدارة النادي الموقر لإعطاء الفرصه كامله للجيل الجديد داخل النادي والبحث عن تجربة جديده وشغف جديد في مكان آخر .

