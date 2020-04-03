بيان عاجل لـ "الأوقاف" بشأن موعد فتح المساجد للصلاة

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وزارة الأوقاف - أرشيفية
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قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

أصدرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه موعد فتح المساجد للصلاة أمام المصليين.

وجاء بيان الأوقاف كالآتي:
وأكدت الأوقاف أنه لا فتح لأي مسجد أو زاوية قبل تمام زوال علة الغلق، والتحقق من ذلك من خلال أمرين : 
الأول : عدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا على أرض مصر كافة . 

الآخر : عودة الحياة إلى طبيعتها وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات لم تعد تشكل خطرًا في شأن نقل العدوى بفيروس كورونا .
وقد أكدنا ولا زلنا نؤكد أن الساجد قبل المساجد ، وأن الحفاظ على النفس البشرية من أهم المقاصد العامة للشرع الحنيف .

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