مفاجأة.. هذا اللاعب بديل أحمد فتحي في الأهلي

03 أبريل 2020 - 07:30 م

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة أحمد فتحي الظهير الأيمن إلي الأبد بعد قرار اللاعب بعدم تجديد تعاقده والرحيل في نهاية الموسم، وبدأت لجنة التخطيط في التشاور مع الجهاز الفني في تحديد بدائل اللاعب في الموسم المقبل.



واستقر الجهاز الفني علي التعجل في قرار التعاقد مع لاعب جديد خاصة أن كل المرشحين ليسوا على قدر المتواجدين بالفريق عدا باهر المحمدي لاعب الإسماعيلي والذي تبدو صعوبة شديدة في ضمة بسبب تمسك ناديه بتواجده كونه قائدا لفريق الدراويش.



ورغم طرح البعض لأسماء رجب بكار ظهير بيراميدز وترحيب كريم العراقي المعلن بالأنتقال للقلعة الحمراء لكن الثنائي خارج الحسابات الفنية للمارد الأحمر في الموسم المقبل، وإن كانت الأمور تشير إلي إستعادة باسم علي الذي رحل علي سبيل الإعارة إلي الجونة ومعه أكرم توفيق من ذات الفريق بجانب لحاق كريم نيدفيد بالموسم الجديد ، والثلاثي مع محمد هاني يمكنهم المشاركة في مركز الظهير الأيمن ومعهم محمد هاني وحسين الشحات وبالتالي سيكون هناك 5 لاعبين في نفس المكان الذي كان يشغله أحمد فتحي.



ورفض الجهاز الفني فكرة أن هناك لاعب ليس له بديل في عالم كرة القدم، خاصة أن الفوارق ما بين اللاعبين ليس كبيرة علي الأطلاق وإن كان أحمد فتحي يمتاز بالقوة البدنية واللعب الحماسي والغيرة الشديدة طوال المباريات لكن هناك نفس المميزات لدي اكرم توفيق الذي يكون أقرب المنافسين لمحمد هاني في الموسم الجديد على شغل الجبهة اليمني بعد أن تم حسم قرار عدم تجديد إعارته وعودته من جديد.

