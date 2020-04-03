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مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي

قضايا وحوادث

روبرت كينيدي
روبرت كينيدي
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أحمد سالم

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لقيت حفيدة "روبرت إف كينيدي"، وابنها البالغ من العمر ثماني سنوات مصرعها غرقًا في خليج "تشيسابيك"، بالقرب من "أنابوليس" في ولاية "ماريلاند" الأمريكية.

واختفت "مايف كينيدي تاونسند ماكين" (40 عامًا)، و"جدعون جوزيف كينيدي ماكين"، عندما كانا يحاولان "استعادة الكرةـ، لكنهما لم يتمكنا من العودة إلى الشاطئ"، وفقًا لشرطة الموارد الطبيعية في "ماريلاند".

وقال "ديفيد ماكين"، زوج "مايف كنيدي" لصحيفة واشنطن بوست"ـ، إنهما كانا داخل زورق، لكنهما ابتعدا، ولم يتمكنا من العودة.

وتوقفت عملية البحث عنها وابنها في الساعة 7:30 مساءً أمس بالتوقيت المحلي، قبل أن تعاود فرق البحث عملها صباح اليوم.

وعثرت إدارة الموارد الطبيعية بولاية ماريلاند على زورق مقلوب يتطابق مع وصف الزورق المفقود.

وأكد حاكم ولاية ماريلاند "لاري هوجان"، في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم، أن الاثنين توفيا. وأضاف: "بالنيابة عن شعب ماريلاند، أعرب عن مواساتنا وصلواتنا القلبية خلال هذا الوقت الصعب".

وفي وقت سابق، قالت الأسرة في بيان: "في هذا الوقت، تطلب عائلتنا الخصوصية وأن يبقي الجميع مايف وجدعون في صلواتهما".

و"مايف ماكين" هي حفيدة السناتور الراحل "روبرت ف. كينيدي"، لبذي اغتيل عقب ترشحه للانتخابات الرئاسية في 1968 بعد قرابة 5 سنوات على اغتيال شقيقه جون أف. كينيدي (جي إف كي) بالرصاص في دالاس.

و"مايف" هي المديرة التنفيذية لمبادرة الصحة العالمية بجامعة جورج تاون في واشنطن، حيث تعيش أسرتها. تزوجت من زوجها "ديفيد" عام 2009 ولديهما ثلاثة أطفال آخرون.

في العام الماضي، توفيت ابنت عم "مايف"، "سورشا كينيدي هيل" بسبب جرعة زائدة من المخدرات.

وكان ذلك أحدث مأساة تتعرض لها الأسرة، فيما بات يعرف باسم "لعنة كينيدي". كانت البداية باغتيال الرئيس الأسبق جون كنيدي عام 1963. تم اغتيال شقيقه روبرت كينيدي بعد خمس سنوات بعدما أعلن ترشحه للرئاسة. ومات جوزيف كينيدي عندما انفجرت الطائرة التي كان يقودها في "سوفولك" بإنجلترا.

ورغم مآسي فقدان اثنين من أبرز أفراد الاسرة، لا تزال العائلة تنشط في السياسة. ودخل عضو الكونجرس جو كينيدي الثالث، حفيد آر.إف.كي إلى مجلس النواب في 2013.


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