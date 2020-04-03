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كورونا.. 4 وفيات في إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 40

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أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا، إلى 40، إثر تسجيل 4 وفيات.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إنها سجلت أربع وفيات آخرها لمسن يبلغ 70 عامًا في مستشفى "إيخيلوف" بمدينة تل أبيب (وسط)، وهو يعاني من أمراض مزمنة قبل إصابته بكورونا.
كما أعلنت ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا إلى 7428، إثر تسجيل 576 إصابة جديدة بينها، بينها 113 حالة خطيرة.
وترتفع الوفيات والإصابات رغم الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار الفيروس.
وتشير معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية إلى أن مناطق تواجد المتدينين اليهود هي الأكثر إصابة بـ"كورونا".
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليونًا و82 ألفا، توفي منهم قرابة 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا. 

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