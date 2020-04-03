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إسرائيل.. نتنياهو وغانتس يقتربان من تشكيل حكومة طوارئ

عرب وعالم

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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المصريون ووكالات

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نتنياهو وجانتس يتبادلان الاتهامات بشأن هذا الأمر

اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، الجمعة، بشأن معظم القضايا العالقة أمام تشكيل حكومة طوارئ، حسب بيان صدر عن حزبيهما.
وجاء في بيان نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "نتنياهو وغانتس التقيا الجمعة، واتفقا على معظم القضايا في إطار الجهود المبذولة لدفع المفاوضات من أجل تشكيل حكومة طوارئ".
وأصدر نتنياهو (زعيم حزب الليكود) وغانتس تعليمات لطواقم التفاوض لحزبيهما بـ"محاولة وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية الائتلاف في أقرب وقت ممكن"، حسب البيان.
وقال غانتس، الذي يتبوأ منصب رئيس الكنيست (البرلمان) حاليًا، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، مساء الجمعة، إن كتلته توصلت إلى اتفاقات مع حزب "الليكود"، بشأن معظم القضايا.
لكنه استدرك قائلا: "هناك العديد من القضايا الهامة والحرجة، التي ما زالت قيد المناقشة".
وأشارت وسائل إعلام محلية، الأسبوع الماضي، إلى أنّ خلافًا بشأن حقيبتي العدل والصحة يؤخر إعلان الحكومة.
ويدور الحديث عن حكومة عمرها 3 سنوات، يتولى رئاستها كل من غانتس ونتنياهو لمدة 18 شهرا، على أن يقوم الأخير بالمهمة أولا، فيما يشغل غانتس منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية خلال تلك الفترة.
وفي 26 آذار/ مارس الماضي، فجّر غانتس زلزالا سياسيا في إسرائيل، بعد انتخابه بدعم كتلة اليمين رئيسا مؤقتا للكنيست، وإعلان عزمه الدخول في حكومة وحدة مع نتنياهو.
وهي الخطوة التي أدت إلى تفكك تحالف "أزرق- أبيض" بقيادته، بعد انسحاب حزبي "هناك مستقبل" بقيادة يائير لابيد، و"تيلم" بزعامة موشيه يعالون، واتهام غانتس بـ"خيانة" معسكره ووعوده الانتخابية، بعدم الدخول في حكومة مع نتنياهو بل وإنهاء عهده السياسي. -

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