كورونا.. ترامب وماكرون يؤكدان ضرورة اجتماع الدول الخمس

03 أبريل 2020 - 11:20 م

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة أن تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن في أقرب فرصة، لبحث تفشي فيروس كورونا.



وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض، الجمعة، أن ترامب وماكرون، أجريا مكالمة هاتفية، تناولا فيها آخر تطورات وباء كورونا.

وقدم ترامب تعازيه لماكرون في ضحايا الوباء الذي تفشى في فرنسا، مؤكدا وقوف واشنطن بجانب باريس.

وشدد الزعيمان على ضرورة أن تجتمع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا والمملكة المتحدة) في سبيل زيادة التعاون من أجل التغلب على الوباء، وضمان السلم والأمن الدوليين.

كما ناقش الجانبان خلال المكالمة القضايا الإقليمية والثنائية المهمة.