أبوتريكة وبركات يتوقعان تخلي الجوكر عن الأهلي بسبب الفلوس

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محمود أبو سعد

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مفاجأة.. «الخطيب» يرحل عن الأهلي بسبب ظروفه الصحية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع قديم من برنامج «ملك الحركات»، الذي كان يقدمه نجم الأهلي محمد بركات وكان ضيفيه في هذه الحلقة أحمد فتحي ومحمد أبوتريكة لاعبا المارد الأحمر السابقين، وظهر كوتا والماجيكو، وهم يسخران من الجوكر بسبب حبه للأموال وانتقاله للعديد من الأندية من أجلها.
وقال تركية فتحي بيحب الفلوس ولف على دوريات الخليج من أجل الحصول على أكبر قدر منها، فرد عليه بركات مؤكدا أن فتحي سوف يأتي عليه يوما يبيع فيه النادي الأهلي وينتقل لنادي تاني، من أجل الأموال.
يذكر أن فتحي أعلن رحيله عن النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، من أجل خوض تجربة جديدة في نادي بيراميدز حيث سوف يتقاضى ضعف مايتقاضاه من القلعة الحمراء، وكشفت تقارير صحفية أن فتحي وقع ثلاث سنوات للنادي الحديث مقابل 16 مليون جينة سنويا خالية الضرائب.
ولكن فتحي قال في تصريحات صحفية أنه لم يرحل بسبب الأموال إنما من أجل أن يلعب جميع المباريات، بشكل أساسي للحفاظ على موقعه في المنتخب المصري واللعب في كأس العالم 2022 بقطر، وهو ما لم يتحقق في الأهلي في ظل تواجد المدير الفني السويرسري، رينيه فايبر على رأس القيادة الفنية، حيث يعتمد بشكل كبير على محمد هاني ظهير أيمن الشياطين الحمر.

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