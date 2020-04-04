الكشف عن عقار يقتل كورونا خلال 48 ساعة

04 أبريل 2020 - 12:01 ص

كشف دراسة طبية حديث عن أن دواء مضاد للطفيليات متاح في جميع أنحاء العالم أظهر قدرة على قتل فيروس كورونا في غضون 48 ساعة.



وخلصت دراسة لمعهد الطب الحيوي في جامعة موناش Monash الأسترالية حول عقار إيفرمكتين Ivermectin أظهرت نتائج واعدة في مكافحة الفيروس.



ولفتت الدراسة الى نتيجة مفادها أن جرعة واحدة من العقار يمكن أن توقف فيروس كورونا عن النمو داخل الخلايا.



وقال الدكتور كايلي واغستاف "وجدنا أن جرعة واحدة يمكن أن تزيل أساسا جميع الحمض النووي الريبي الفيروسي (إزالة فعالة لجميع المواد الوراثية للفيروس) في غضون 48 ساعة".



وأكدت الدراسة إلى إن الخطوة التالية أمام العلماء هي تحديد الجرعة البشرية الصحيحة، للتأكد من أن المستوى المستخدم في المختبر آمن للبشر.



ورأى واغستاف انه “في الأوقات التي نواجه فيها وباءً عالمياً ولا يوجد علاج معتمد، إذا كان لدينا مركب متوفر بالفعل في جميع أنحاء العالم، فقد يساعد الناس في أقرب وقت”.



والعقار هو دواء مضاد للطفيليات وافقت عليه إدارة الأغذية والعقاقير، كما تبين أنه فعال في المختبر ضد الفيروسات بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية وحمى الضنك والأنفلونزا.

