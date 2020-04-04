» مصري مصاب بكورونا في فرنسا يروى مشاهد مؤلمة

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عرضت الإعلامية بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، رسالة صعبة ومؤثرة لمواطن مصر "امير طلعت" يتحدث عن إصابته بفيروس كورونا، والإجراءات والتعامل الصعب الذى يواجهه في باريس.
وخلال الفيديو الذى عرضه "كل يوم"، قال أمير طلعت، إنه أصيب بفيروس كورونا، وعلى الفور تم وضعه في مكان مخصص لذلك، مستطردًا :"نقيم في صالة في ناس شبهى بالهبل كتير.. كلهم يتساقطون من التعب".
وواصل: "هناك ضغط كبير، ويتم التعامل بالقوة، معرفش فى مصر زعلانين إنكم قاعدين في البيت ليه؟.. ياريت اقعد في البيت ومخرجش بس مقعدش فى الوضع اللى انا فيه ده".
وتابع: "احنا في مصر عندنا قلب، وبالنسية للى انا فيه، مصر أحسن من هنا مليون مرة.. مصر مهما يحدث، فيها قلب وإحساس، لكن هنا مهما تتقطع محدش بيفكر فيك".

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