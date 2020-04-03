محافظ الإسكندرية يحذر مواطنيه: وضعنا صعب.. وهطبق غرامات

03 أبريل 2020 - 11:00 م

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة هي الثانية في الترتيب العام ضمن محافظات الجمهورية في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وطالب محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد من المواطنين شراء متطللباتهم سريعا والعودة للمنازل، مؤكدا أن تطبيق غرامات للمواطنين الذين لم يلتزموا بالإجراءات الاحترازية واردة.



وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية أنه فوجئ اليوم بعد الساعة الثانية والنصف عصرا بوجود تجمعات كبيرة من المواطنين على الكورنيش وحدث حينها زحام، كاشفا أنه تحدث مع المواطنين من أجل الالتزام بالإجراءات الاحترازية ووجد تجاوبا من الجميع.



وأوضح محافظ الإسكندرية أن سوق الميدان شهد اليوم زحاما حيث كان هناك عدم التزام من الجميع بالقرارات والتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن المواطنين يجب أن يشعروا بالخوف على أنفسهم أكثر من خوف الدولة عليهم وأن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية.



وكشف اللواء محمد الشريف أنه تم تنظيم عملية دخول المواطنين للأسواق من أجل منع انتشار فيروس كورونا.

