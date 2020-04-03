الصحة العالمية: مصر اتخذت إجراءاتها الاحترازية في وقت مُناسب

03 أبريل 2020 - 11:30 م

قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسؤول برامج الترصد بمنظمة الصحة العالمية، بالقاهرة إن مصر اتخذت إجراءاتها الاحترازية في وقت مُناسب والحكومة تقوم بدورها بشكل جيد مشددا على ضرورة أن يساعد المجتمع الحكومة المصرية على إنجاح خططها في مواجهة كورونا .



وأضاف «أبو العطا» في حوار خاص لبرنامج «مساء دي ام سي» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك دول تأخرت في الإجراءات الاحترازية ولذلك انتشر بها الفيروس، لافتا إلى أن قراءة البيانات الوبائية حول دول العالم تؤكد إننا لم نصل لذروة الفيروس.



وأشار «أبوالعطا» إلى أن كل دولة تضع خطتها لمحاربة الوباء مُقسمة على مراحل تُطبق وفقًا للوضع الراهن مؤكدا أنه لم يتم اعتماد أي علاج لكورونا حتى الآن.



وأوضح المسؤول بالصحة العالمية أننا نُحدد المنحني الوبائي في كل دولة وفقا لأرقامها الأسبوعية لافتا إلى أن كل دولة تضع خطتها لمحاربة الوباء مُقسمة على مراحل تُطبق وفقًا للوضع الراهن.

