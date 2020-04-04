محافظ الغربية يكشف تفاصيل عزل "الهياتم" بسبب كورونا

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قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن قرية الهياتم التابعة لمحافظة المحلة ظهر فيها حالة كورونا لرجل يعمل في مطعم ما لذلك قررنا عزل القرية عن القرى المجاورة لها وعمل عزل صحي.
وأوضح «رحمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbcمصر، أن القرية بها 33.600 ألف نسمة لذلك تم تطهير القرية بمساعدة سيارات الحماية المدنية وتم توزيع السلع الغذائية وتوفير عربات مزودة بماكينة atm؛ لتجنب الاحتكاك المباشر .
وأضاف «رحمي» أن هذا العزل هو توعية للقرية لعدم انتشار المرض بصورة كبيرة؛ ناصحا أياهم بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في الضرورة القصوى.
 

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