محافظ الغربية يكشف تفاصيل عزل "الهياتم" بسبب كورونا

04 أبريل 2020 - 12:40 ص

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إن قرية الهياتم التابعة لمحافظة المحلة ظهر فيها حالة كورونا لرجل يعمل في مطعم ما لذلك قررنا عزل القرية عن القرى المجاورة لها وعمل عزل صحي.



وأوضح «رحمي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة mbcمصر، أن القرية بها 33.600 ألف نسمة لذلك تم تطهير القرية بمساعدة سيارات الحماية المدنية وتم توزيع السلع الغذائية وتوفير عربات مزودة بماكينة atm؛ لتجنب الاحتكاك المباشر .

