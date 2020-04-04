» أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن عودة المصريين العالقين في الخارج إلى مصر كان سببا في زيادة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مستوى الإصابات بدأ يأخذ مستوى تصاعدي بعد الإعلان عن إصابة 120 حالة اليوم الجمعة.
وأكد الإعلامي أحمد موسى أن من ضمن الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا الاستهتار بأن الأمور تسير بشكل جيد، ولكن هناك ارتفاع في عدد الإصابات بالوباء.
وأشار موسى إلى أن الاختلاط يؤدي إلى زيادة الإصابات بفيروس كرورنا ويجب على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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