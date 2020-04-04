وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن أبحاث الطلاب

04 أبريل 2020 - 12:46 ص

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن أولياء الأمور هم من سيتصدوا لمن يحاول استغلال نظام المشروع البحثي، مؤكدا أنه ليس هناك احتياج إلى الاستعانة بأي أحد لعمل البحث بدلا من الطالب معلقاَ: «مفيش حاجة تقلق، والطلاب مش هيسقطوا، ولا هيشيلوا مواد».



وأوضح «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، يوم الجمعة، أن أولياء الأمور يجب أن يعطوا أبناءهم فرصة التجربة، وشراء البحث سيحرم الطالب من التعليم، مشير الى أن كل طالب من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي سيقدم مشروع بحثي واحد للمرور إلى السنة التعليمية التالية، وليس مشروع في كل مادة كما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي.

