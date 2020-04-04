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صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا

الرياضة

رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي
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حسين السيد

حل حسين السيد - مدافع الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي - ضيفا على برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير .

وتحدث "السيد" عن بدايته في دوري المدارس واختياره للعب بالنادي الأهلي .

وأثناء البرنامج ، نشر الإعداد صورة نادرة لحسين السيد رفقة رمضان صبحي أثناء الطفولة ، وهي الصورة التي حققت الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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