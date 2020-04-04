» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا

04 أبريل 2020 - 07:15 ص

حل حسين السيد - مدافع الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي - ضيفا على برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير .



وتحدث "السيد" عن بدايته في دوري المدارس واختياره للعب بالنادي الأهلي .



وأثناء البرنامج ، نشر الإعداد صورة نادرة لحسين السيد رفقة رمضان صبحي أثناء الطفولة ، وهي الصورة التي حققت الكثير من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.



