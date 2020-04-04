» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا

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زينة

كورونا

كشفت الفنانة المصرية زينة عن رؤيتها لحلم عجيب اكتشفت فيه أنهم وجدوا اجساما مضادة صالحة لعلاج فيروس كورونا المستجد داخل خلايا دمها.

وأضافت في مداخلة مع برنامج "القاهرة اليوم" : في الحلم أيضا استقبلني الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيني حليب وشيكولاتة لزيادة دمي من أجل علاج المصريين .

وتابعت: حلمت أيضا أن الدول كانت ترسل الطائرات لكي تأخذني لأعالج شعوبها لكني رفضت وبقيت في مصر لأعالج أقاربي والمصريين ثم أنقل العلاج لبقية دول العالم.

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