» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا

04 أبريل 2020 - 07:23 ص

كشفت الفنانة المصرية زينة عن رؤيتها لحلم عجيب اكتشفت فيه أنهم وجدوا اجساما مضادة صالحة لعلاج فيروس كورونا المستجد داخل خلايا دمها.



وأضافت في مداخلة مع برنامج "القاهرة اليوم" : في الحلم أيضا استقبلني الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان يعطيني حليب وشيكولاتة لزيادة دمي من أجل علاج المصريين .



وتابعت: حلمت أيضا أن الدول كانت ترسل الطائرات لكي تأخذني لأعالج شعوبها لكني رفضت وبقيت في مصر لأعالج أقاربي والمصريين ثم أنقل العلاج لبقية دول العالم.