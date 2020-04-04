عالم صيني: كارثة ستدمر العالم بسبب كورونا .. وستظهر بتلك الدولة

04 أبريل 2020 - 08:33 ص

حذر عالم صيني شهير من تطورات وصفها بالكارثية ستحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.



وشكك كبير المستشاريين الطبيين في الصين في قدرة الحكومة الأمريكية على كبح فيروس كورونا الذي ينتشر بمعدلات كبرى في الولايات المتحدة.



وقال عالم الأوبئة تشونغ نانشان - في تصريحات نقلتها "ديلي ميل" - إنه قلق بشدة من تعامل حكومة أمريكا مع الوباء ، مضيفًا: ما يحدث مأساة .. وأي مشكلة تحدث في الولايات المتحدة ستكون مشكلة العالم كله.



وأضاف: أرى كارثة تلوح في الأفق بسبب الفيروس ، وأطالب حكومة أمريكا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتعامل مع الأزمة.