  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:01 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

عالم صيني: كارثة ستدمر العالم بسبب كورونا .. وستظهر بتلك الدولة

شوبير

شوبير يكشف عن موقف فايلر الصادم تجاه أحمد فتحي بعد إعلان رحيله

ساويرس

لفظ خارج من ساويرس عن حملة "خليك في البيت": ما احنا (....) أهو

فريق الأهلي

نجم الأهلي: مرتضى عرض عليا مبلغ مالي ضخم لكن أمي قالت لي متروحش

أحمد فتحي

أحمد فتحي يفجر مفاجأة مدوية عن تصريحاته المسيئة لـ فايلر

رئيس معهد الأورام

"القومي الأورام" يكشف تفاصيل إصابة الأطباء بكورونا

وزير التعليم

وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة عن أبحاث الطلاب

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على زيادة الإصابات بفيروس كورونا

كورونا

الكشف عن عقار يقتل كورونا خلال 48 ساعة

اختفاء فنانة مصرية شهيرة بعد إعلان تدهور صحتها بسبب كورونا

الصفحة الأخيرة

فنانة
فنانة
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رسالة مؤثرة من فنانة شهيرة لمتابعيها بسبب كورونا

#

فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بظهور صادم بعد إعلان توبتها

#

علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم

#

هجوم شرس ضد فنانة شهيرة بسبب مساعدات كورونا

كورونا

رولا محمود

حالة من التساؤلات بدأت تفرض نفسها حول مصير فنانة مصرية شهيرة بعد تأكد إصابتها بـفيروس كورونا.

واختفت الفنانة المصرية رولا محمود بشكل كامل عن مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا.

وآخر منشور لرولا محمود - التي تقيم في بريطانيا - كان قبل 10 أيام ، ومن وقتها لم تظهر تماما .

ما زاد من حالة الترقب أن المنشور الأخير لرولا حمل الكثير من الأخبار السيئة وأبرزها تدهور حالتها الصحية، حيث قالت: لست بخير على الإطلاق .. الأعراض الخفيفة التي عانيت منها خلال الأسبوع الماضي إلى 10 أيام تزداد سوءًا في الوقت الحالي .. هل يعرف أي شخص المستشفى الذي يجب أن أزوره لاختبار فيروس كورونا؟ .. أنا أعيش في أوكسفوردشاير .. أنا آسفة لمشاركة مثل هذه الأخبار السيئة.

وأضافت: مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ .. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة، للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاءكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» اختفاء فنانة مصرية شهيرة بعد إعلان تدهور صحتها بسبب كورونا
» منة عرفة تحسم علاقتها مع علي غزلان بتدوينة مفاجئة
» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا
» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا
» الكشف عن الرقم الذي تبرع به ساويرس لمواجهة فيروس كورونا
» أحمد موسى: هذا هو سبب زيادة الإصابات بكورونا
» مصري مصاب بكورونا في فرنسا يروى مشاهد مؤلمة
» البيت الأبيض: لا لقاء مع ترامب ونائبه دون هذا الأمر
» مصرع حفيدة «روبرت كينيدي» وابنها في حادث مأساوي
» ارتفاع أسعار الذهب بمصر... وعيار 21 يسجل سعرًا مفاجئًا
» تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية