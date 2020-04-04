بشرى سارة لأهالي مكة المكرمة

04 أبريل 2020 - 09:21 ص

سجلت مكة المكرمة أمس الجمعة أربع حالات جديدة قد تعافت من فيروس كورونا المستجد، وذلك من بين 21 حالة بحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية.

وتتصدر مكة المكرمة مدن السعودية من حيث أعداد المتعافين من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المتعافين فيها 106 من أصل 351 حالة موزعة على مستوى المناطق والمحافظات السعودية.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن مكة تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا، بعد الرياض، حيث بلغ عدد الإصابات 384 حالة، منها 274 حالة نشطة، ولا تزال تتلقى الرعاية الطبية، وتنظر تعافيها من الفيروس.

وكان عدد الوفيات بمكة المكرمة جراء فيروس كورونا قد بلغت 4 حالات من بين 25 وفاة على مستوى المملكة.

كما أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة ا عن تسجيل 154 إصابة جديدة بالفيروس المستجد.