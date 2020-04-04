» إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا.. وطفل أول الضحايا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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الرصاص الحى

مقتل طفل

كورونا

حظر التجول

كينسا

بالرغم من أن القارة السوداء من أقل القارات تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي ضرب معظم بلدان العالم، إلا أن هناك بعض الدول التي ظهرت فيها بوادر انتشار الفيروس أخذت إجراءات صارمة أثناء فرض حظر التجول.

كينيا استخدمت الرصاص الحي  أثناء حظر التجول، وذلك بعد استخدام قوات الأمن السوط والعصا والكلاب لمهاجمة من اتهمتهم بانتهاك حظر التجول بسبب كورونا.

 موقع ديلي ميل ذكر أن الشرطة لجأت إلى استخدام الرصاص الحي لمنع التجول،  حيث كان أولى ضحاياها طفل يبلغ من العمر 13 عاما.

وبحسب الصحيفة فإن الطفل كان يلعب في شرفة منزله بعد 20 دقيقة من سريان حظر التجول لفيروس كورونا.

كما أفاد عاملون في مجال حقوق الإنسان، أن الطفل ياسين مويو أصيب بطلق ناري في بطنه بمنزل أسرته في حي كيامايكو، الواقع في ضواحي نيروبي، مساء الإثنين الماضي.

وقد تم نقل الطفل إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجراحه في صباح الثلاثاء الماضي.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر أفراد الأمن وهم يستخدمون السوط والعصا والكلاب لمهاجمة الأشخاص الذين اتهمتهم بانتهاك الحظر.

يذكر أنه في أفريقيا، تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا حوالي 5000 حالة.

وبحسب ما نشرته المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن 47 دولة من أصل 54 دولة في القارة، منوهة بأن النقص في مواد الاختبار يعني أن العدد الحقيقي للحالات ربما يكون أعلى من ذلك.


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