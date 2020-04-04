فيه كارثة حصلت إمبارح ومصيبة هتقع على دماغنا كلنا

04 أبريل 2020 - 09:35 ص

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن بعض المصريين أهملوا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، قائلا: "المصريين حاسين أنهم ضد كورونا، ومش عارف ليه، في كارثة حصلت إمبارح فيه ناس راحت صلت الجمعة في المسجد".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصريين يعتقدون أنهم لن يصابوا بكورونا، معقبا: "في حالة اطمئنان غريبة، وزيادة عن اللزوم، الشعب مش واخد باله".



وتابع: "المصريين حاسين إنهم ضد كورونا، في ناس بتستعبط، وبتعرض حياتهم وحياة بلدنا للخطر، في ناس مش حاسة إن في مصيبة هتحصل على دماغنا لو فضلوا كده، وإحنا مش مستعدين نشيل جهلكم".

