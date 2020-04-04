بعد أقنعة عزرائيل.. الشرطة ترتدي أقنعة كورونا في هذه الدولة

04 أبريل 2020 - 09:37 ص

انتشرت وسائل عديدة في الكثير من الدول لمواجهة مخترقي الحظر أو توعية الشعوب من فيروس كورونا المستجد .

وكانت أغرب الوسائل التي ظهرت في مواجهة الفيروس هو قيام إحدى المدن في غيران بارتداء البعض لأقنعة ملك الموت – عزرائيل- لترهيب الناس من النزول إلى الشوارع.

ووثق مقطع فيديو ظهور بعض المواطنين، وهم يرتدون الأقنعة في بلدية خرمشهر الواقعة جنوبي إيران، والتي استعانت بأفراد يرتدون زي "عزرائيل"، لأجل إخافة الأهالي من الخروج من منازلهم والبقاء في الحجر المنزلي.

وكانت صحيفة "كيهان لندن "قد نشرت على حسابها في تويتر الفيديو، وعلقت عليه بالقول : الابتكارات في الجمهورية الإسلامية، بلدية خرمشهر تستعين بأفراد في زي عزرائيل لإخافة الناس من كورونا، فيما دشنت هاشتاغا بعنوان فلنبق في المنزل.

أما في الهند فقد ارتدى رجال الشرطة قناعاً يجسد تفاصيل المرض، كحيلة لتذكير الناس بتفشي فيروس كورونا المستجد .



