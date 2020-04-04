» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار

متابعات- أمينة عبد العال
شهدت أسواق الذهب اليوم السبت 4 مارس حالة من التراجع حيث سجلت انخفاضا وصل إلى 20 جنيها عن الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب في بداية الأسبوع 719 جنيها ليصل في ختام الأسبوع إلى 699 جنيها للعيار 21.
وسجل سعر عيار الذهب عيار 24 : 799 جنيها
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 :699 جنيها
وسجل سعر عيار الذهب عيار 18 :599 جنيها
وسجل سعر عيار الذهب عيار 14: 466 جنيها
وسجل سعر الأوقية 24844 جنيها
كما سجل الجنيه الذهب 5592 جنيها
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