» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار

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متابعات- أمينة عبد العال

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الذهب

عيار 21

عيار 24

الجنيه الذهب

شهدت أسواق الذهب اليوم السبت 4 مارس حالة من التراجع حيث سجلت انخفاضا وصل إلى 20 جنيها عن الأسبوع الماضي، حيث سجل جرام الذهب في بداية الأسبوع 719 جنيها ليصل في ختام الأسبوع إلى 699 جنيها للعيار 21.

وسجل سعر عيار الذهب عيار 24 : 799 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 :699 جنيها

وسجل سعر عيار الذهب عيار 18 :599 جنيها

وسجل سعر عيار الذهب عيار 14: 466 جنيها

وسجل سعر الأوقية 24844 جنيها

كما سجل الجنيه الذهب 5592 جنيها


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