سائقون يرفضون توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ: اللي غلط هنحاسبوا

04 أبريل 2020 - 10:04 ص

رد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، على واقعة رفض سائقين توصيل عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "الموضوع مش دقيق، الموضوع المتفق عليه أن مجموعة من الأتوبيسات ستنقل 275 عائدا من واشنطن عن طريق إحدى الشركات".



وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "التاسعة"، المذاع على قناة مصر الأولى، مع الإعلامي وائل الإبراشي أن شخصا أرسل رسالة لهؤلاء السائقين رسالة بأن العائدين من واشنطن لديهم فيروس كورونا، وإذا قمتم بنقلهم ستصابون بعدوى، معقبا: "هذا الأمر جعل السائقين في حالة خوف".



وتابع: "أخطرت بهذا الحديث 2 فجرا وتعاملنا مع هذا الموضوع وتغلبنا عليه من خلال إحضار سائقين آخرين لإيصال العائدين إلى الفنادق"، معقبا: "الأجهزة الأمنية تحاول تتابع الواقعة ومطلق هذه الشائعة، اللي غلط هنحاسبوا".

