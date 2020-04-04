  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر11:08 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رسالة غاضبة لـ " الزعيم.. الكينج.. والهضبة": أين ضريبة الحب

رسالة غاضبة لـ"الزعيم.. الكينج.. والهضبة": أين ضريبة الحب

كورونا تفسد مخطط خامنئي

وفاة رجل خامنئي بفيروس كورونا

المغامسي

بعد إعفائه.. كاتب سعودي يسخر من المغامسي بهذه الطريقة

منظمة الصحة العالمية

أرقام مرعبة.. آخر إحصائية للصحة العالمية عن مصابي كورونا

اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر

سائقون يرفضون توصيل عائدين من أمريكا.. المحافظ: اللي غلط هنحاسبوا

إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا

إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا.. وطفل أول الضحايا

بشرى سارة لأهالي مكة المكرمة

بشرى سارة لأهالي مكة المكرمة

أقنعة كورنا للشرطة الهندية

بعد أقنعة عزرائيل.. الشرطة ترتدي أقنعة كورونا في هذه الدولة

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

«كورونا» يهدد خصوبة الرجال في مقتل

عالم صيني: كارثة ستدمر العالم بسبب كورونا .. وستظهر بتلك الدولة

إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فرنسا.. وفاة 588 بكورونا يرفع الإجمالي إلى 6507

#

عاجل.. الصحة: تسجيل 120 إصابة جديدة بـ كورونا.. و8 حالات وفاة

#

العراق.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 50

#

إسرائيل.. إصابات كورونا ترتفع إلى 4247

الطقس

القاهرة

رفح

رمال

معتدل نهار

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن تسجيل 550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 7589 مصابًا.

وقالت الوزارة إن عدد الوفيات بلغ حتى الآن 42 حالة، فيما لا يزال 115 شخصًا في حالة خطرة، ومن بينهم 98 شخصًا تم وضعهم تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات الإسرائيلية بعض المناطق التي يقطنها اليهود المتشددون "مناطق محظورة"، وفرضت إغلاقا كاملا عليها بعدما أقرت الحكومة حالة الطوارئ الصحية، التي تسمح بفرض قيود مشددة على الدخول والخروج من المدن والأحياء للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا
» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد
» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة
» السعودية.. القبض على شخص دهس رجل أمن وفر هاربا
» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار
» إطلاق الرصاص الحي على مخترقي حظر كورونا.. وطفل أول الضحايا
» اختفاء فنانة مصرية شهيرة بعد إعلان تدهور صحتها بسبب كورونا
» منة عرفة تحسم علاقتها مع علي غزلان بتدوينة مفاجئة
» فنانة: حلمت إن الرئيس السيسي بيديني حليب عشان أعالج المصريين من كورونا
» صورة نادرة لرمضان صبحي مع مدافع الأهلي في الطفولة تشعل السوشيال ميديا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية