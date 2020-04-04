» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم

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حالة الطقس
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متابعات- أمينة عبد العال

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تشهدا كل أنحاء الجمهورية اليوم السبت 4 مارس ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة ليكون الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد وحار على الوجه البحري والقاهرة، ترافقه عاصفة ترابية على بعض مناطق الجمهورية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس القاهرة حارا نهارا مائلا للبرودة ليلة تخالطه رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما يشهد الوجه البحري شوائب عالقة نهارا ترافقه رياح معتدلة، حسبما نشرت "صدى البلد".

و سجلت درجات الحرارة اليوم في بعض مناطق الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 35

الإسكندرية 19 31

مطروح 20 32

السلوم 22 33

سيوة 22 37

بورسعيد 19 29

دمياط 19 30

الزقازيق 18 31

الاسماعيلية 13 36

السويس 20 36

العريش 18 30

رفح 17 29


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