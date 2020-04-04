وفاة رجل خامنئي بفيروس كورونا

04 أبريل 2020 - 10:39 ص

أعلنت وسائل إعلام إيرانية معارضة، اليوم السبت، وفاة إمام صلاة الجمعة وممثل المرشد علي خامنئي في مدينة "نسيم شهر"، الواقعة غرب العاصمة طهران، بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "در تي في"، أن إمام صلاة الجمعة بمدينة نسيم شهر غرب طهران، الشيخ أحمد محسن زاده، توفي اليوم السبت؛ جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

من جانبها، أفادت وكالة أنباء "شفقنا"، بأن الشيخ محسن زاده توفي في مستشفى الإمام الحسين؛ بسبب نوبة قلبية، عن عمر ناهز 66 عامًا، مشيرة إلى أن مراسم التشييع لن تقام على جثمانه؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، وأنه سيوارى الثرى في مدينة قم وسط إيران (بؤرة تفشي كورونا في إيران).

وكان عدد من رجال الدين وممثلي خامنئي، بالإضافة إلى سياسيين وبرلمانيين، قد توفوا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في 19 فبراير الماضي، في مدينة قم.

وحتى أمس الجمعة، ارتفع عدد الوفيات إلى 3294 شخصا، والإصابات إلى 53 ألفا و183 آخرين؛ جراء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت مستشفيات إيران وفاة 134 حالة جديدة، وإصابة 2715 حالة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.