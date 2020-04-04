منظمة الصحة تقدم 5 نصائح للمرأة الحامل للوقاية من "كورونا"

04 أبريل 2020 - 11:40 ص

بالتزامن مع تفشي فيروس"كورونا" المستجد حول العالم، قدمت منظمة الصحة العالمية، 5 نصائح للمرأة الحامل، لحماية نفسها من الإصابة بفيروس "كوفيد 19"، وممن يعانون من أمراض مزمنة مثل السكر

نصائح للسيدة الحامل

واظبي على غسل يديك

تجنبى لمس عينيك وأنفك وفمك

ابتعدى مسافة آمنة عن الآخرين

احرصى على السعال أو العطس في منديل أو فى ثنية الكوع

الشعور بحمى أو صعوبة التنفس لابد من الذهاب للمستشفى.

ولـ مريض السكر

التنسيق مع الطبيب المعالج

المتابعة المستمرة بنفسك لمستوى السكر في الدم

أن يكون لديك رصيد كافٍ من علب الأدوية

تناول الطعام الصحي وممارسة التمرينات الرياضية

النوم الجيد من أكثر الأمور التي ينصح بها لمرضى السكر