» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا

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اليمن

اصابة

سفير

فيروس كورنا

أعلن القائم بأعمال السفير اليمني في إسبانيا، محمد معوضة، اليوم السبت، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وأنه يرقد بأحد مستشفيات مدريد منذ خمسة أيام .

ونشر معوضة مقطعاً مصورًا على صفحته في فيس بوك، من الحجر الصحي بأحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، مؤكداً إصابته بالمرض .

وأشار إلى أنه أصيب رغم اتباعه الإجراءات الوقائية، مؤكدًا استقرار حالته الصحية وتحسنها، بعدما وصل الفيروس إلى رئته .

وتابع الدبلوماسي اليمني موضحًا أنه بدأ قبل أربعة أيام من تأكيد إصابته يشعر بأعراض الفيروس، فقرر عزل نفسه ذاتيًا داخل المنزل، عن عائلته، لكن مع تفاقم الأعراض توجه للمستشفى، وبعد إجراء الفحوص تبينت إصابته، و"قررت الجهات الصحية الإبقاء عليه في الحجر داخل المستشفى ".

وكانت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، أعلنت مؤخرا، أن اليمن لا يزال خاليًا من فيروس كورونا .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها "أنصار الله" في صنعاء، عن الناطق باسم اللجنة الفنية المشتركة للاستعداد لمواجهة فيروس كورونا، عبد الحكيم الكحلاني، قوله إن "اليمن ما يزال خالياً من فيروس كورونا، وهناك حالة اشتباه بالفيروس لم تتأكد إصابتها ".

وأكد "مواصلة اللجنة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا"، مشيرا إلى "البدء في إجراءات تجهيز فندق موفنبيك (شرق صنعاء) لاستخدامه للحجر الصحي لمواجهة الفيروس "

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