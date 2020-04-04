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تسجيل 2560 إصابة و158 حالة وفاة بكورونا في إيران

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
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وكالات- الدويني فولي

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إيران

إصابات

فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2560 إصابة جديدة و158 وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "تم تسجيل 158 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3452، كما تم تسجيل 2560 إصابة جديدة ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 55.743 منهم 4103 في حالة صحية حرجة".
وأشار بيان الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس إلى 19.736.
في سياق متصل أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم، أن البلاد ستواصل تطبيق خطة التباعد الاجتماعي عبر تحويلها إلى خطة "التباعد الذكي"، في سياق الاجراءات المتبعة لاحتواء تفشي الفيروس في البلاد.

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