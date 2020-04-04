  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة التضامن

طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

ملاحقات لسيارة شرطة حاولت إغلاق مسجد بدولة إسلامية

ملاحقات لرجال الشرطة أثناء إغلاق مسجد بدولة إسلامية

عملية طعن بألمانيا

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بشأن إصابة أطباء "الأورام" بكورونا

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

الحريق

شاهد..حريق هائل بمقام "الشيخ أبوعمرة" والسبب "حجر شيشة"

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف

الأوقاف عن إقامة صلاة الجمعة بأحد المساجد: في ناس بتحركهم

مقبرة جماعية

أهالي مدينة إيرانية يتفاجأون بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار على ريم البارودي: "اتعلموها بقي"

شاهد..حريق هائل بمقام "الشيخ أبوعمرة" والسبب "حجر شيشة"

آخر الأخبار

الحريق
الحريق
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاهد.. حريق هائل بأكبر مصفاة نفط إيرانية

#

وفاة نجل نائب رئيس برلمان العراق في حريق هائل

حريق

مسجد

سوهاج

جرجا

حجر شيشة

نشرت صفحة "جرجا الآن" فيديو يوثق لحظة نشوب حريق هائل داخل مسجد ومقام "الشيخ أبوعمرة" بمحافظة سوهاج، والتابع لإحدى الطرق الصوفية، نتيجة تدخين أحد الأشخاص "حجر شيشة" داخل المسجد.

ونشرت الصفحة تجمع عدد كبير من المواطنين أمام المسجد في ظل اشتعال النيران، ونقلت عن أحد شهود العيان أن سبب الحريق "حجر شيشة" داخل المسجد، فيما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وتبين من التحريات نشوب الحريق بضريح الشيخ أبو عمره، الملحق بمسجد الشيخ أبو عمره؛ دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

حرر محضراً بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وأثارت الواقعة غضب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد أحد شهود العيان أن سبب الحريق "حجر شيشة"، مطالبين بالقبض على المتسبب في الحريق والتحقيق معه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد
» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"
» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا
» وفاة فنانة شهيرة بعد إضرابها عن الطعام 9 أشهر
» تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين
» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا
» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد
» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة
» السعودية.. القبض على شخص دهس رجل أمن وفر هاربا
» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية