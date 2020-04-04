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رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد

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رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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فاجأت الإعلامية رضوى الشربينى، متابعيها بنشرها تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر  "تويتر"، وكتبت رضوى الشربينى: "‏لأول مرة فى التاريخ المعاصر.. كل الستات تعرف أزواجهم فين".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "وهو في البيت برضو دماغه في حتة تانية.. عشان كدة إنتي مش عارفة تقومي بدورك اليومين دول.. دي معجزة العصر..‏ ‎ ودي حاجة كويسة ولا وحشة".

يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة

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