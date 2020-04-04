» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد

علا خطاب
فاجأت الإعلامية رضوى الشربينى، متابعيها بنشرها تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر "تويتر"، وكتبت رضوى الشربينى: "لأول مرة فى التاريخ المعاصر.. كل الستات تعرف أزواجهم فين".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: "وهو في البيت برضو دماغه في حتة تانية.. عشان كدة إنتي مش عارفة تقومي بدورك اليومين دول.. دي معجزة العصر.. ودي حاجة كويسة ولا وحشة".
يُذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة
عصر03:36 م
فجر
04:20
شروق
05:45
ظهر
12:03
عصر
15:36
مغرب
18:21
عشاء
19:51