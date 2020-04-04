  • السبت 04 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر01:06 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة التضامن

طلب عاجل لـ"وزيرة التضامن" من أصحاب المعاشات

ملاحقات لسيارة شرطة حاولت إغلاق مسجد بدولة إسلامية

ملاحقات لرجال الشرطة أثناء إغلاق مسجد بدولة إسلامية

عملية طعن بألمانيا

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل بشأن إصابة أطباء "الأورام" بكورونا

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

تفاصيل مبكية.. الساعات الأخيرة في حياة عبد الحليم حافظ

الحريق

شاهد..حريق هائل بمقام "الشيخ أبوعمرة" والسبب "حجر شيشة"

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

لأول مرة.. رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ببرلين لمواجهة كورونا

وزير الأوقاف

الأوقاف عن إقامة صلاة الجمعة بأحد المساجد: في ناس بتحركهم

مقبرة جماعية

أهالي مدينة إيرانية يتفاجأون بمقبرة جماعية لضحايا كورونا

ريهام سعيد

ريهام سعيد تفتح النار على ريم البارودي: "اتعلموها بقي"

ليست كورونا.. قتلى وجرحى في عملية طعن بفرنسا

عرب وعالم

عملية طعن بألمانيا
عملية طعن بألمانيا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

كيفية تصنع مطهر اليد في المنزل بمكونات بسيطة؟

#

بشعة.. طعن في الكويت والسبب"كورونا"

#

83 إيرانيا..قتلى وجرحى في جنازة قاسم سليماني

#

مقتل وإصابة 4 أشخاص في عملية طعن بأمريكا

نقلت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل لها عن وكالة الأنباء الفرنسية، أن هناك قتيلين و7 جرحى فى عملية طعن بجنوب شرق فرنسا.
وقد أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت عن  تسجيل 588 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6507.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» رضوى الشربيني تثير الجدل من جديد
» إصابة إعلامية شهيرة بـ"كورونا"
» مسئول عربي يعلن إصابته بفيروس كورونا
» وفاة فنانة شهيرة بعد إضرابها عن الطعام 9 أشهر
» تعرف على البلد الذى فضّل هتلر بقاءه على برلين
» مروع.. صينية تسلخ ثعبانا حيا
» عاصفة ترابية وارتفاع في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس اليوم
» ما حكم إفطار رمضان بسبب كورونا؟ أستاذة عقيدة ترد
» إسرائيل.. حصيلة كورونا تثير القلق بعد تسجيل 550 حالة جديدة
» السعودية.. القبض على شخص دهس رجل أمن وفر هاربا
» الذهب يسجل تراجع 20 جنيها.. تعرف على الأسعار

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:45

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية