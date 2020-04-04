وزيرة الثقافة تشارك "منير" في مبادرة "الثقافة بين أيديك"

04 أبريل 2020 - 01:19 م

تبث قناة وزارة الثقافة على موقعها على يوتيوب التاسعة مساء الاثنين 6 أبريل حفلاً للفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة مؤسسة الموسيقار باسم درويش، والذي يشارك فيه كضيوف شرف عازفة الفلوت العالمية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والكينج محمد منير والمنشدان علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس والمرنمة مونيكا جورج وثنائي الكمان الألماني ماريا فوجت وأنجليكا لويف بير.

كما يتضمن البرنامج مزيج من الأساليب الموسيقية المتنوعة التي تجمع بين الموسيقي المصرية مع ارتجالات الموسيقي الكلاسيكية والجاز الحديثة و الاصوات الاليكترونية لتنتج تأثيرات روحانية منها "شمس، رقصة النيل، بكرة ، سيوة، جاردن سيتي، دهب، كافيه جروبي"، ثم يليه العرض المسرحي هبوط اضطراري.

يأتي ذلك تحت شعار المبادرة الالكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين أيديك".