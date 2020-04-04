إعلامية كويتية تثير الغضب من داخل غرف الوافدين: "ريحتهم معفنة"

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كورونا

اهانة

رائحة

وافدين

اعلامية كويتية

أثارت الإعلامية الكويتية نادية المراغي، غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو رفقة صديقتها من داخل غرف الوافدين بالمدارس التي خصصتها السلطات الكويتية، لترحيل الوافدين المخالفين.

وظهرت "المراغي" وصديقتها ترتديان كمامات طبية خلال الجولة بينما تقول: "نأخذ جولة عليهم، يقولون لنا لازم نلبس كمامات عشان الغرف شوف فيها".

وردت صديقتها حيث استكملت كلام المراغي قائلة: "معفنة معفنة من رائحتهم"، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الكويتيين الذين استنكروا هذه الإساءة.

وقبلها أثارت النائبة البرلمانية الكويتية، صفاء الهاشم، جدلًا بعد ان أعادت نشر تصريحات سابقة لها تسئ للوافدين.

حيث اعتبرت "الهاشم" أن وجود أغلب الوافدين الآن بهذه الظروف أصبح خطرا على الكويت، وضررهم أصبح أكبر من نفعهم، لأنهم أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء، حسب قولهم.

وأضافت الهاشم في تصريحات، أعادت التغريد بها على موقع تويتر، "الوافدين أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الوباء لذا فإن إعادتهم إلى بلدانهم تحد من خطر الفيروس وتحل بشكل كبير مشكلة التركيبة السكانية".

وأحدثت تصريحات الهاشم جدلا بين متابعيها على مواقع التواصل، إذ انقسمت آرائهم بين مؤيد ومعارض، ومنتقد بشدة، معتبرا تلك الأفكار تنم عن عنصرية.

وأعلنت الكويت، اليوم السبت، وفاة اول حالة وشفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.


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