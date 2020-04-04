فنانة شهيرة تعلن إصابتها بمرض نفسى خطير

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النجمة سيلينا جوميز
النجمة سيلينا جوميز
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متابعات- علا خطاب

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فيروس كورونا

أعلنت النجمة سيلينا جوميز عن إصابتها بمرض نفسي خطير وهو اضطراب ثنائي القطب.

وأضافت  المغنية والتي تبلغ من العمر 27 عاما، عبر خاصية البث المباشر مع النجمة مايلي سايروس أمس من خلال موقع برايت مايند، أنها سعيدة لأنها اكتشفت سبب معاناتها أخيرًا مؤكدة أن سبب إعلانها عن إصابتها بهذا المرض لمساعدة جميع المرضي الذين يعانون منه.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل البريطانية" أنه تم تشخيص مرضها بعد زيارتها إلى مستشفي ما كلين للأمراض النفسية ومركز أبحاث علم الأعصاب في ماساتشوستس.

 وأشارت سيلينا إلي أنها تشعر بالراحة أخيرًا لمعرفة سبب معاناتها من الاكتئاب والقلق والأحباط لسنوات طويلة دون معرفة السبب وراء ذلك.

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