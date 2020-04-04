"مستقبل وطن" يطلق حملات لمجابهة جائحة كورونا

04 أبريل 2020 - 02:49 م

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة عين شمس، إنه في إطار خطة الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وبالتعاون مع أمانة الحزب بالدائرة، تم إطلاق حملة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية، فضلا عن دور العبادة والمدارس والادارات التعليمية، حرصًا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضاف "الكومي"، في بيان له، اليوم، أنه تم تشكيل لجان من شباب الحزب بالدائرة لمشاركة المواطنين في تسهيل تقاضي المعاشات والرواتب، حيث قامت تلك اللجان بتنظيم الطوابير تخفيفًا للزحام والتسهيل علي المواطنين في تقاضي المعاشات والرواتب، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وتوزيع إرشادات الوقاية، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

وأردف، "أنه تم توزيع شرائح التابلت على أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي في مدرستي أم كلثوم والشهيد ماجد عبدالرازق الحلمية سابقًا، حرصا على مصلحة الطلاب، لوقايتهم من الفيروس المستجد"، مضيفًا أنه يتم مواصلة التوزيع بباقي المدارس لمساعدة إدارات المدارس وأولياء الأمور في مواجهة كورونا وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي والحكومة في هذا الصدد.

وأشار نائب "مستقبل وطن"، إلي أنه يتم توزيع الادوات والمستلزمات الوقائية من الفيروس "مطهر للأيدي، وكمامات للوجه، وجوانتيات للأيدي" بمختلف شوارع الدائرة، إنطلاقًا من الدور المجتمعى الذي يقدمة الحزب من أجل أمن وسلامة المصريين.

وأكد "الكومي"، أن اختفاء فيروس كورونا المستجد من مصر متوقف على وعي المواطنين، مناشدًا المواطنين باتباع التعليمات الوقائية والاحترازية التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.