» يمارسان العلاقة الحميمة في حديقة عامة رغم «حظر كورونا»

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وثق مقطع فيديو لحظة ممارسة شاب وفتاة للعلاقة الحميمة في وضح النهار داخل حديقة بمدينة "دربي" وسط إنجلترا.

يأتي ذلك على الرغم من فرض الحكومة البريطانية الإغلاق العام في أنحاء البلاد، لوقف تفشي فيروس كورونا.

وبينما كان يستعد للقيام بتمرين في شقته المطلة على الحديقة، صدم رجل الأعمال "أحمد زيدان" بالمشهد عندما أطل من النافذة، إذ رأى بوضوح أن المرأة منخرطة في ممارسة جنسي مع الرجل في الحديقة المحيطة بالمبنى الذي يقيم فيه.

والتقط "زيدان"، هاتفه وقام بتصوير المشهد الذي جاء بعد أيام من حث رئيس الوزراء البريطانية، بوريس جونسون، المواطنين على الالتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة للتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة.

وعلق مازحًا: "هذا ليس مترين. هذا ليس مترين"، في إشارة إلى المسافة المسموح بها.

وأضاف: "استمتعا بأنفسكما"، ليعطيها أعطاه الرجل نصف العاري إشارة إعجاب قبل أن يرفع بنطاله. وقال زيدان: "إنهم لم يلتزما بالقواعد لذلك كان علي أن أخبرهما"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

وأشار مصور الفيديو إلى أن الواقعة حدثت بعد ظهر الأربعاء الماضي مباشرة، بالقرب من مبنى سكني يضم 100 شقة، مع وجود الجميع في المنزل بسبب الإغلاق.


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