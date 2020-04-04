» إيران تتخطي الصين في أعداد ضحايا كورونا

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أعلنت إيران، اليوم السبت، عن تسجيل 158 حالة وفاة جديدة بسبب مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد وفيات الفيروس التاجي في الجمهورية الإسلامية إلى 3 آلاف و452 حالة وفاة.

كما سجلت إيران ألفين و560 حالة إصابة جديدة بالفيروس، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، ليصل إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 55 ألفًا و743 حالة إصابة، من بينها 3452 حالة وفاة، كما أشرنا سلفًا.

وهذا الكم من إجمالي الوفيات أودى بالبلاد لأن تتخطى الصين، مهد فيروس كورونا، في عدد وفيات الفيروس، حيث أعلنت الصين عن وفاة 3 آلاف و326 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، مع تسجيل أربع حالات وفاة جديدة فقط.


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