فيديو مآساوي.. نقل متوفى بـ"كورونا" على سيارة نصف نقل

04 أبريل 2020 - 05:26 م

أثار مقطع فيديو متداول، لنقل أحد المتوفين بفيروس كورونا في محافظة بورسعيد، على سيارة نصف نقل لدفنه، غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانبه أعلن محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، السبت، إقالة رئيس جمعية دفن الموتى في بورسعيد.

وكشف المحافظ معلقا على الواقعة، أن المتوفى دخل المستشفى يوم 31 مارس الماضي، وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة له، التي أكدت إصابته بفيروس كورونا، كما تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية بالمستشفى، وكانت هناك مشكلة في الغسل، والبعض كان خائفا من التعامل مع الحالة، بحسب تعبيره.

وأضاف الغضبان في تصريحات تلفزيونية معه، أن دور المستشفى ينتهي عند تسليم المتوفى إلى أهله، وعائلة الراحل كانت تواصلت مع جمعية دفن الموتى لكنها رفضت نقله لدفنه، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه تلك الجمعية، معلنا عزل مدير الجمعية من منصبه.