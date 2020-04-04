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فيروس كورونا

12 مليون إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا

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12 مليون إصابة بـ"كورونا" في إيطاليا

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الطيب حسين

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كشف مسئول إيطالي، عن كارثة متوقعة فيما يتعلق بأعداد مصابي فيروس كورونا في البلاد.

وذكر ممثل إيطاليا لدى منظمة الصحة العالمية، فالتير ريتشاردي، أن العدد الحقيقي للمصابين قد يبلغ نحو 12 مليون شخص.

وقال ريتشاردي، الذي يتولى كذلك منصب نائب وزير الصحة الإيطالي، في مقابلة مع صحيفة "Il Messaggero"، نشرت اليوم السبت: "من الممكن أن 20% من الإيطاليين أصيبوا بالمرض، وحتى الآن نحن رأينا فقط غيضا من فيض".

ويبلغ عدد سكان إيطاليا، وفقا لمعطيات أوائل 2020، نحو 60.3 مليون نسمة، ما يعني أن 20% منهم يساوي حوالي 12 مليون شخص.
وأشار ريتشاردي، أستاذ علم الطب، إلى ضرورة إجراء فحوص مصلية أوسع تتيح دراسة الأجسام المضادة في مصل دم المصابين بالفيروس بناء على تفاعلات المناعة، مبينا أن هذا الأمر سيسمح بتحديد العدد الحقيقي للمرضى بفيروس كورونا المستجد بشكل دقيق.

ولفت إلى أن إصابة 20% من سكان إيطاليا بفيروس كورونا قد يعني أن أجساد معظمهم تمكنت من خلق أجسام مضادة للعدوى، إلا أن 80% سيكونون ضعفاء أمام المرض، لكنه شدد مع ذلك على أن هذا الاعتقاد يمثل حاليا مجرد فرضية.  

وتعتبر إيطاليا الدولة الأولى عالميا في الوقت الراهن من حيث عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بـ14681 حالة، والثالثة من حيث الحصيلة العامة للمصابين المسجلين بـ119827 حالة.

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